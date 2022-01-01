Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гильотина ручная сабельного типа по листовому металлу Stalex HS-1000
Найти аналог
Сабельные гильотины
    Гильотина ручная сабельного типа по листовому металлу Stalex HS-1000
    Арт. stalex_1189
    Гильотина ручная сабельного типа по листовому металлу Stalex HS-1000

      Гильотина ручная сабельного типа по листовому металлу Stalex HS-1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_1189

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		52
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ручной станок для резки металла STALEX HS на разборной станине отличается небольшими размерами и весом, а, следовательно, высоким уровнем мобильности. На этой гильотине удобно производить резку рулонного металла. У станка нет практически никаких ограничений по длине листа. Такая уникальная особенность обеспечена тем, что станок оснащен консольным механизмом крепления ножа. Особенности:

        • Разборная станина для облегчения транспортировки
        • Мобильная конструкция позволяет работать с шириной рулонного листа
        • Консольное закрепление ножа
        • Возможность работать с заготовками большей длины, чем рабочая длина гильотины
        • Прочная стальная конструкция