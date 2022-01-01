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Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-1300
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Сабельные гильотины
    Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-1300
    Арт. stalex_822
    Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-1300

      Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-1300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_822

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ручной станок для резки металла STALEX HS на разборной станине отличается небольшими размерами и весом, а, следовательно, высоким уровнем мобильности. На этой гильотине удобно производить резку рулонного металла. У станка нет практически никаких ограничений по длине листа. Такая уникальная особенность обеспечена тем, что станок оснащен консольным механизмом крепления ножа.

        Особенности:

        • Разборная станина для облегчения транспортировки
        • Мобильная конструкция позволяет работать с шириной рулонного листа
        • Консольное закрепление ножа
        • Возможность работать с заготовками большей длины, чем рабочая длина гильотины
        • Прочная стальная конструкция