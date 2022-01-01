Гильотина ручная сабельного типа Stalex HS-1300

Ручной станок для резки металла STALEX HS на разборной станине отличается небольшими размерами и весом, а, следовательно, высоким уровнем мобильности. На этой гильотине удобно производить резку рулонного металла. У станка нет практически никаких ограничений по длине листа. Такая уникальная особенность обеспечена тем, что станок оснащен консольным механизмом крепления ножа.

Особенности: