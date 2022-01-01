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Гильотина ручная сабельного типа по металлу Stalex KHS-1000, толщина металла: 1 мм
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Сабельные гильотины
    Гильотина ручная сабельного типа по металлу Stalex KHS-1000, толщина металла: 1 мм
    Арт. stalex_197
    Гильотина ручная сабельного типа по металлу Stalex KHS-1000, толщина металла: 1 мм

      Гильотина ручная сабельного типа по металлу Stalex KHS-1000, толщина металла: 1 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_197

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Габариты, мм
      		1870х1100х690
      Вес, кг
      		460
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальная модель гильотины, снабженная станиной разборного типа. STALEX KHS не доставит проблем с транспортировкой с площадки на площадку. Гильотина оснащена ножами из закаленной стали, что увеличивает срок эксплуатации станка. В стандартной комплектации оборудование имеет противовес для облегчения процесса резки. Наличие фиксатора ограничения подачи листа и смежной линейки на рабочем столе для фиксации листа для рубки под углом дают возможность работать на станке с высокой точностью и повторяемостью. Станок идеально подходит для использования в мелкосерийном и серийном производстве для производства доборных элементов кровли (отливы, откосы, водоотводы и др.) и воздуховодов. Справляется с резкой рулонных материалов.