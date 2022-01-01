Гильотина ручная сабельного типа по металлу Stalex KHS-1250, толщина металла: 1 мм

Универсальная модель гильотины, снабженная станиной разборного типа. STALEX KHS не доставит проблем с транспортировкой с площадки на площадку. Гильотина оснащена ножами из закаленной стали, что увеличивает срок эксплуатации станка. В стандартной комплектации оборудование имеет противовес для облегчения процесса резки. Наличие фиксатора ограничения подачи листа и смежной линейки на рабочем столе для фиксации листа для рубки под углом дают возможность работать на станке с высокой точностью и повторяемостью. Станок идеально подходит для использования в мелкосерийном и серийном производстве для производства доборных элементов кровли (отливы, откосы, водоотводы и др.) и воздуховодов. Справляется с резкой рулонных материалов.