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Гильотина ручная Stalex Q01-1,5х1500, толщина металла: 1.5 мм
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Электромеханические гильотины
    Гильотина ручная Stalex Q01-1,5х1500, толщина металла: 1.5 мм
    Арт. stalex_5942
    Гильотина ручная Stalex Q01-1,5х1500, толщина металла: 1.5 мм

      Гильотина ручная Stalex Q01-1,5х1500, толщина металла: 1.5 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_5942

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Рабочая длина, мм
      		1500
      Макс. толщина листового металла, мм
      		1.5
      Вес, кг
      		445
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Механические гильотины Stalex Q01 предназначены для резки листового материала из стали, цветных металлов и их сплавов. Идеально подходят для кровельных и жестяных работ. Принцип действия основан на рубящем движения плоского косого ножа, приводимого в движение механическим приводом. Особенности и преимущества:
        • полностью сварная стальная конструкция.
        • высокая режущая способность, снижающая трудозатраты.
        • ножи из высокоуглеродистой стали.
        • ограничитель глубины подачи материала в стандартной комплектации.