Гильотина ручная Stalex Q01-1,5х1500, толщина металла: 1.5 мм

полностью сварная стальная конструкция.

высокая режущая способность, снижающая трудозатраты.

ножи из высокоуглеродистой стали.

ограничитель глубины подачи материала в стандартной комплектации.

Механические гильотины Stalex Q01 предназначены для резки листового материала из стали, цветных металлов и их сплавов. Идеально подходят для кровельных и жестяных работ. Принцип действия основан на рубящем движения плоского косого ножа, приводимого в движение механическим приводом. Особенности и преимущества: