Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные
44 400 ₽
Гильотинные ножницы (гильотины)
  • Персональная скидка
Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные
Арт. Х12772
Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные
Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные
Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные
Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные
Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные
  • Персональная скидка
Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные
Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные
Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные
Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные
Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные

Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
44 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 029 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. Х12772

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Рабочая длина, мм
1000
Макс. толщина листового металла, мм
1.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
44 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 029 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551 95510 (27551) - простой и удобный механизм для нарезки листового металла. Для большей эффективности верхний нож сделан в форме дуги, что позволяет позволяет все давление прикладывать на минимальную площадь заготовки. Ножницы не требуют специального обслуживания, и работать с ними может человек без опыта.

    Преимущества

    • Удобство в работе. Удобная рукоять гильотинных ножниц Энкор Корвет-551 95510 (27551) покрыта пластиком и не проскальзывает
    • Прочность. Станина сделана из металлического швеллера, что делает конструкцию жесткой и повышает точность обработки
    • Устойчивость. Широкие опоры, с возможностью крепления к покрытию, делают станок устойчивым
    • Простота конструкции
    • Малые габариты
    • Не требуют специального обслуживания
    • Резка металла до 1,5 мм толщиной