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Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные
Арт. Х12772
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Рабочая длина, мм
|1000
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Макс. толщина листового металла, мм
|1.5
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- Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551 95510 (27551) - простой и удобный механизм для нарезки листового металла. Для большей эффективности верхний нож сделан в форме дуги, что позволяет позволяет все давление прикладывать на минимальную площадь заготовки. Ножницы не требуют специального обслуживания, и работать с ними может человек без опыта.
Преимущества
- Удобство в работе. Удобная рукоять гильотинных ножниц Энкор Корвет-551 95510 (27551) покрыта пластиком и не проскальзывает
- Прочность. Станина сделана из металлического швеллера, что делает конструкцию жесткой и повышает точность обработки
- Устойчивость. Широкие опоры, с возможностью крепления к покрытию, делают станок устойчивым
- Простота конструкции
- Малые габариты
- Не требуют специального обслуживания
- Резка металла до 1,5 мм толщиной