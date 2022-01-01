Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551, ручные

Преимущества

Удобство в работе. Удобная рукоять гильотинных ножниц Энкор Корвет-551 95510 (27551) покрыта пластиком и не проскальзывает

Прочность. Станина сделана из металлического швеллера, что делает конструкцию жесткой и повышает точность обработки

Устойчивость. Широкие опоры, с возможностью крепления к покрытию, делают станок устойчивым

Простота конструкции

Малые габариты

Не требуют специального обслуживания

Резка металла до 1,5 мм толщиной

Гильотинные ножницы Энкор Корвет-551 95510 (27551) - простой и удобный механизм для нарезки листового металла. Для большей эффективности верхний нож сделан в форме дуги, что позволяет позволяет все давление прикладывать на минимальную площадь заготовки. Ножницы не требуют специального обслуживания, и работать с ними может человек без опыта.