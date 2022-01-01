Глубинный вибратор Ada ZDB160

Преимущества

Не требует специального обслуживания

Простота эксплуатации

Надежная конструкция

Малый диаметр наконечника позволяет уплотнять смесь в углах

Малая потребляемая мощность

Глубинный вибратор ADA ZDB-160 А00244 - уникальное и простое в эксплуатации устройство. Служит для уплотнения строительных смесей. Мощный бензиновый двигатель Honda GX35 приводит в движение вибронаконечник. В следствии центробежной силы наконечник, помещенный в строительную смесь, вибрирует, тем самым уплотняя ее. Не нуждается во внешнем источнике, что делает его мобильным