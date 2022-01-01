Глубинный вибратор Ada ZDB160
Арт. geototal_43
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Глубинный вибратор ADA ZDB-160 А00244 - уникальное и простое в эксплуатации устройство. Служит для уплотнения строительных смесей. Мощный бензиновый двигатель Honda GX35 приводит в движение вибронаконечник. В следствии центробежной силы наконечник, помещенный в строительную смесь, вибрирует, тем самым уплотняя ее. Не нуждается во внешнем источнике, что делает его мобильным
Преимущества
- Не требует специального обслуживания
- Простота эксплуатации
- Надежная конструкция
- Малый диаметр наконечника позволяет уплотнять смесь в углах
- Малая потребляемая мощность