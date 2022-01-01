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Глубинный вибратор Ada ZDB160
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Глубинные вибраторы
    Глубинный вибратор Ada ZDB160
    Арт. geototal_43
    Глубинный вибратор Ada ZDB160

      Глубинный вибратор Ada ZDB160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_43

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Глубинный вибратор ADA ZDB-160 А00244 - уникальное и простое в эксплуатации устройство. Служит для уплотнения строительных смесей. Мощный бензиновый двигатель Honda GX35 приводит в движение вибронаконечник. В следствии центробежной силы наконечник, помещенный в строительную смесь, вибрирует, тем самым уплотняя ее. Не нуждается во внешнем источнике, что делает его мобильным

        Преимущества

        • Не требует специального обслуживания
        • Простота эксплуатации
        • Надежная конструкция
        • Малый диаметр наконечника позволяет уплотнять смесь в углах
        • Малая потребляемая мощность