Глубинный вибратор Ada ZDB35CХ
Арт. geototal_41
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Глубинный вибратор ADA ZDB35-CX А00246 предназначен для уплотнения строительных смесей. Легкая и прочная конструкция с большой продуктивностью. Не нуждается во внешнем источнике питания. Это позволяет работать на разных строительных объектах в любых местах. Работа осуществляется благодаря бензиновому двигателю, мощностью 1.5 л.с
Преимущества
- Не требует специального обслуживания
- Простота эксплуатации
- Надежная конструкция
- Малый диаметр наконечника позволяет уплотнять смесь в углах
- Малая потребляемая мощность