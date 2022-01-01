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Глубинный вибратор Ada ZDB35CХ
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Глубинные вибраторы
    Глубинный вибратор Ada ZDB35CХ
    Арт. geototal_41
    Глубинный вибратор Ada ZDB35CХ

      Глубинный вибратор Ada ZDB35CХ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_41

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Глубинный вибратор ADA ZDB35-CX А00246 предназначен для уплотнения строительных смесей. Легкая и прочная конструкция с большой продуктивностью. Не нуждается во внешнем источнике питания. Это позволяет работать на разных строительных объектах в любых местах. Работа осуществляется благодаря бензиновому двигателю, мощностью 1.5 л.с

        Преимущества

        • Не требует специального обслуживания
        • Простота эксплуатации
        • Надежная конструкция
        • Малый диаметр наконечника позволяет уплотнять смесь в углах
        • Малая потребляемая мощность