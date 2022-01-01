Глубинный вибратор Ada ZDB35CХ

Преимущества

Не требует специального обслуживания

Простота эксплуатации

Надежная конструкция

Малый диаметр наконечника позволяет уплотнять смесь в углах

Малая потребляемая мощность

Глубинный вибратор ADA ZDB35-CX А00246 предназначен для уплотнения строительных смесей. Легкая и прочная конструкция с большой продуктивностью. Не нуждается во внешнем источнике питания. Это позволяет работать на разных строительных объектах в любых местах. Работа осуществляется благодаря бензиновому двигателю, мощностью 1.5 л.с