Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Арт. Х1302710195
Характеристики
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Производитель
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Размер головки, мм
|12
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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Форма наконечника
|внутренний шестигранник
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Тип крепления
|квадрат с отверстием
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- Персональная скидка
- Головка торцевая ударная Jonnesway S03A4112 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Предназначена для закручивания или откручивания гаек и болтов, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.
Преимущества
- Специальная технология изготовления и особый сорт стали обеспечивают долговечность и износостойкость
- Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах