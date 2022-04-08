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Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
5.0
2
295 ₽
Торцевые головки
  • Персональная скидка
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Арт. Х1302710195
5.0
2
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)
Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)

Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4112 (1/2"DR, 12 мм)

295 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-30 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1302710195
5.0
2

Характеристики

Производитель
Jonnesway
Размер головки, мм
12
Размер посадки
1/2 дюйма
Форма наконечника
внутренний шестигранник
Тип крепления
квадрат с отверстием
Все характеристики
  • Персональная скидка
295 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-30 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Головка торцевая ударная Jonnesway S03A4112 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Предназначена для закручивания или откручивания гаек и болтов, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.

    Преимущества

    • Специальная технология изготовления и особый сорт стали обеспечивают долговечность и износостойкость
    • Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах