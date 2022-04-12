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Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4130 (1/2", 30 мм)
5.0
2
670 ₽
Ударные головки
    Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4130 (1/2", 30 мм)
    Арт. Х1302710203
    5.0
    2
    Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4130 (1/2", 30 мм)

      Торцевая ударная головка Jonnesway S03A4130 (1/2", 30 мм)

      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710203
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		30
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка торцевая ударная Jonnesway S03A4130 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Предназначена для закручивания или откручивания гаек и болтов, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.

        Преимущества

        • Специальная технология изготовления и особый сорт стали обеспечивают долговечность и износостойкость
        • Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах