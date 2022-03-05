Термостатическая головка Luxor TT 2101
Арт. X1691275846
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|0.14
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Индикация неисправности термостата
|Нет
- Термостатическая головка Luxor TT 2101 оптимальное решение для создания комфортной температуры при экономном энергорасходе. Конструкция термоголовки TT 2101 обеспечивает быстроту реакции на изменение настроек, а опция защиты от замерзания позволит эффективно использовать систему отопления во временно неиспользуемых помещениях. Используется совместно с термостатическими вентилями при установке систем отопления. С помощью головки можно установить определенную температуру для радиатора в пределах от 16 до 28°С, после чего она будет поддерживаться на заданном уровне.
Преимущества
- Простота в обращении
- Регулировка с помощью цифровой шкалы
- Компактная конструкция позволяет заметно сэкономить энергию за счет того, что в помещении будет всегда только необходимая пользователю температура
- При использовании в жилом помещении головка обеспечит максимально комфортный климат, а в нежилом установленная на минимальную температуру сэкономит электроэнергию и защитит отопительную систему от замораживания
- Регулировка напора воды, поступающей в радиатор