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Головка рукавная соединительная ГР-25 А, алюминий
585 ₽
Рукава пожарные
    Головка рукавная соединительная ГР-25 А, алюминий
    Арт. О00000003241
    Головка рукавная соединительная ГР-25 А, алюминий

      Головка рукавная соединительная ГР-25 А, алюминий

      585 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003241

      Характеристики

      Производитель
      		ТДР
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Диаметр, мм
      		25
      Макс. рабочее давление, МПа
      		2.0
      Все характеристики
      585 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алюминиевая головка пожарная соединительная ГР-25 А предназначена для соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием. Головка изготовлена из алюминиевого сплава АК7 по ГОСТ 1583. Головка изготовлена в климатическом исполнении У, ХЛ, Т для категории размещения 1 по ГОСТ 15150. Назначение - быстрое и прочное, герметично надежное, соединение между собой напорных, всасывающих и напорно-всасывающих рукавов пожарных, с помощью червячного хомута. Укомплектованы уплотнительными кольцами.

        Преимущества

        • Обеспечивает надежное, быстрое и герметичного соединение