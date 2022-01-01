Головка рукавная соединительная ГР-25 А, алюминий

Преимущества

Обеспечивает надежное, быстрое и герметичного соединение

Алюминиевая головка пожарная соединительная ГР-25 А предназначена для соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием. Головка изготовлена из алюминиевого сплава АК7 по ГОСТ 1583. Головка изготовлена в климатическом исполнении У, ХЛ, Т для категории размещения 1 по ГОСТ 15150. Назначение - быстрое и прочное, герметично надежное, соединение между собой напорных, всасывающих и напорно-всасывающих рукавов пожарных, с помощью червячного хомута. Укомплектованы уплотнительными кольцами.