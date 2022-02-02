Термостатическая головка Icma с жидкостным элементом (M28x1,5)
Арт. X1697550
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|83x52
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Индикация неисправности термостата
|Нет
- Термостатическая головка ICMA (M28x1,5) для терморегулирующих и термостатических вентилей создана специально для автоматического поддержания заданной температуры в помещении. Принцип работы термоголовки основан на сжимании и расширении внутреннего цилиндрического гофрированного устройства наполненного специальной жидкостью.
Преимущества
- Жидкостный элемент
- Автоматическое поддержание заданной комнатной температуры, что обеспечивает комфортные условия проживания
- Ручная система блокировки температуры на выбранном значении
- Экономия расхода топлива
- Амплитуда регулирования температуры - 0-28 °C
- Антизамерзающая функция
- Резьба - 28х1,5