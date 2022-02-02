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Термостатическая головка Icma с жидкостным элементом (M28x1,5)
5.0
2
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Терморегуляторы
    Термостатическая головка Icma с жидкостным элементом (M28x1,5)
    Арт. X1697550
    5.0
    2
    Термостатическая головка Icma с жидкостным элементом (M28x1,5)

      Термостатическая головка Icma с жидкостным элементом (M28x1,5)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1697550
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Icma
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		83x52
      Индикация неисправности термостата
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Термостатическая головка ICMA (M28x1,5) для терморегулирующих и термостатических вентилей создана специально для автоматического поддержания заданной температуры в помещении. Принцип работы термоголовки основан на сжимании и расширении внутреннего цилиндрического гофрированного устройства наполненного специальной жидкостью.

        Преимущества

        • Жидкостный элемент
        • Автоматическое поддержание заданной комнатной температуры, что обеспечивает комфортные условия проживания
        • Ручная система блокировки температуры на выбранном значении
        • Экономия расхода топлива
        • Амплитуда регулирования температуры - 0-28 °C
        • Антизамерзающая функция
        • Резьба - 28х1,5