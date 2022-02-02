Термостатическая головка Icma с жидкостным элементом (M28x1,5)

Преимущества

Жидкостный элемент

Автоматическое поддержание заданной комнатной температуры, что обеспечивает комфортные условия проживания

Ручная система блокировки температуры на выбранном значении

Экономия расхода топлива

Амплитуда регулирования температуры - 0-28 °C

Антизамерзающая функция

Резьба - 28х1,5

Термостатическая головка ICMA (M28x1,5) для терморегулирующих и термостатических вентилей создана специально для автоматического поддержания заданной температуры в помещении. Принцип работы термоголовки основан на сжимании и расширении внутреннего цилиндрического гофрированного устройства наполненного специальной жидкостью.