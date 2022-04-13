Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)

Преимущества

Продуманная конструкция термоголовки сокращает время реакции до 20 минут

Система позволяет снижать затраты на отопление и добавиться максимального уровня комфорта в помещении

Встроен режим «защита от замерзания»

Монтаж производится на радиатор или клапан

Компактные размеры и современный дизайн дает возможность установить термоголовку в любых помещениях

Тип и размер резьбы соединительной гайки - М30х1,5 мм



Газовая термостатическая головка Stout SHT 0001 003015 M30x1,5 является составной частью радиаторного терморегулятора. Предназначена для автоматического регулирования температуры воздуха в отапливаемом помещении. Термоголовки устанавливаются на терморегулирующий клапан. Диапазон температурной настройки - 6-28 °С.