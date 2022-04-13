Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
Арт. X16912758914
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|0.109
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Габариты, мм
|52x90x33
- Газовая термостатическая головка Stout SHT 0001 003015 M30x1,5 является составной частью радиаторного терморегулятора. Предназначена для автоматического регулирования температуры воздуха в отапливаемом помещении. Термоголовки устанавливаются на терморегулирующий клапан. Диапазон температурной настройки - 6-28 °С.
Преимущества
- Продуманная конструкция термоголовки сокращает время реакции до 20 минут
- Система позволяет снижать затраты на отопление и добавиться максимального уровня комфорта в помещении
- Встроен режим «защита от замерзания»
- Монтаж производится на радиатор или клапан
- Компактные размеры и современный дизайн дает возможность установить термоголовку в любых помещениях
- Тип и размер резьбы соединительной гайки - М30х1,5 мм