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Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
5.0
2
910 ₽
Терморегуляторы
    Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
    Арт. X16912758914
    5.0
    2
    Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
    Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
    Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
    Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
    Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
    Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
    Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
    Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
    Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
      Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
      Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
      Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
      Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
      Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
      Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
      Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
      Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)
      Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)

      Газовая термостатическая головка Stout SHT (М30x1,5)

      910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912758914
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		0.109
      Габариты, мм
      		52x90x33
      Все характеристики
      910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Газовая термостатическая головка Stout SHT 0001 003015 M30x1,5 является составной частью радиаторного терморегулятора. Предназначена для автоматического регулирования температуры воздуха в отапливаемом помещении. Термоголовки устанавливаются на терморегулирующий клапан. Диапазон температурной настройки - 6-28 °С.

        Преимущества

        • Продуманная конструкция термоголовки сокращает время реакции до 20 минут
        • Система позволяет снижать затраты на отопление и добавиться максимального уровня комфорта в помещении
        • Встроен режим «защита от замерзания»
        • Монтаж производится на радиатор или клапан
        • Компактные размеры и современный дизайн дает возможность установить термоголовку в любых помещениях
        • Тип и размер резьбы соединительной гайки - М30х1,5 мм