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6-гранная торцевая головка Berger BG-12S22 SuperLock (1/2", 22 мм)
4.5
2
142 ₽
Торцевые головки
    6-гранная торцевая головка Berger BG-12S22 SuperLock (1/2", 22 мм)
    Арт. Х1302710280
    4.5
    2
    6-гранная торцевая головка Berger BG-12S22 SuperLock (1/2", 22 мм)
    6-гранная торцевая головка Berger BG-12S22 SuperLock (1/2", 22 мм)
      6-гранная торцевая головка Berger BG-12S22 SuperLock (1/2", 22 мм)
      6-гранная торцевая головка Berger BG-12S22 SuperLock (1/2", 22 мм)

      6-гранная торцевая головка Berger BG-12S22 SuperLock (1/2", 22 мм)

      142 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710280
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		22
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      142 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка Berger BG BG-12S22 изготовлена из хромованадиевой стали (CR-V) и имеет профиль Super Lock, который позволяет работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом. 

        Преимущества

        • Благодаря радиусным граням, образующим "карманы", головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и легко отворачивает крепеж
        • Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук