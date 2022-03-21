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6-гранная торцевая головка Berger BG-12SD15 SuperLock (1/2", 15 мм)
5.0
2
194 ₽
Торцевые головки
    6-гранная торцевая головка Berger BG-12SD15 SuperLock (1/2", 15 мм)
    Арт. Х1302710288
    5.0
    2
    6-гранная торцевая головка Berger BG-12SD15 SuperLock (1/2", 15 мм)
    6-гранная торцевая головка Berger BG-12SD15 SuperLock (1/2", 15 мм)
      6-гранная торцевая головка Berger BG-12SD15 SuperLock (1/2", 15 мм)
      6-гранная торцевая головка Berger BG-12SD15 SuperLock (1/2", 15 мм)

      6-гранная торцевая головка Berger BG-12SD15 SuperLock (1/2", 15 мм)

      194 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710288
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		15
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      194 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка Berger BG BG-12SD15 изготовлена из хромованадиевой стали (CR-V) и имеет профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом. Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж.

        Преимущества

        • Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук
        • Удлиненная торцевая головка позволяет работать в труднодоступных местах