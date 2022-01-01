Головка торцевая глубокая Jonnesway, 1/2" DR, 13 мм, S04HD4113

Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка. Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению. Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями. Шестигранный рабочий профиль считается наилучшим с точки зрения приложения максимальных рабочих нагрузок, передаваемых крепежной детали. За её рамками находятся лишь несколько самых мелких размеров и размеры крепежа, применяемые в крупногабаритных конструкциях. Торцевые головки позволяют прилагать рабочие нагрузки, которые только в состоянии выдержать резьбовые соединения.