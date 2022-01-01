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Головка торцевая глубокая Jonnesway, 1/2" DR, 32 мм, S04HD4132
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Торцевые головки
    Головка торцевая глубокая Jonnesway, 1/2" DR, 32 мм, S04HD4132
    Арт. jonnesway_5577
    Головка торцевая глубокая Jonnesway, 1/2" DR, 32 мм, S04HD4132

      Головка торцевая глубокая Jonnesway, 1/2" DR, 32 мм, S04HD4132

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5577

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Форма наконечника
      		внутренний шестигранник
      Материал головки
      		хромованадиевая сталь
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка. Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению. Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями. Шестигранный рабочий профиль считается наилучшим с точки зрения приложения максимальных рабочих нагрузок, передаваемых крепежной детали. За её рамками находятся лишь несколько самых мелких размеров и размеры крепежа, применяемые в крупногабаритных конструкциях. Торцевые головки позволяют прилагать рабочие нагрузки, которые только в состоянии выдержать резьбовые соединения.