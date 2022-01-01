Головка торцевая глубокая Jonnesway, 12-гранная, 1/2" DR, 24 мм, S04HD4724
Арт. jonnesway_6088
Характеристики
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Производитель
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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Форма наконечника
|внутренний двенадцатигранник
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Ударная
|Нет
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Глубокая
|Нет
Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка. Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению. Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями. Двенадцатигранная торцевая головка увеличенной длины. Применяется при работе крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных деталях. Торцевая головка выполнена из хромованадиевой стали, имеет накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.