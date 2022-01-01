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Головка торцевая глубокая Jonnesway, 1/4" DR, 7 мм, S04HD2107
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Торцевые головки
    Головка торцевая глубокая Jonnesway, 1/4" DR, 7 мм, S04HD2107
    Арт. jonnesway_5549
    Головка торцевая глубокая Jonnesway, 1/4" DR, 7 мм, S04HD2107

      Головка торцевая глубокая Jonnesway, 1/4" DR, 7 мм, S04HD2107

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5549

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер посадки
      		1/4 дюйма
      Форма наконечника
      		внутренний шестигранник
      Материал головки
      		хромованадиевая сталь
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка. Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению. Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями. Шестигранный рабочий профиль считается наилучшим с точки зрения приложения максимальных рабочих нагрузок, передаваемых крепежной детали. Система инструмента с присоединительным квадратом 1/4 является основной при работе с внешним рабочим профилем от 4 до 13 мм так как применение этой системы связано, в первую очередь, с обслуживанием изделий точной механики, электроники и бытовой техники, где рабочая зона ограничена и отсутствуют серьезные нагрузки. При производстве работ по обслуживанию автомобильной техники система незаменима для ремонта и установки малых агрегатов и навесного оборудования двигателей благодаря небольшим размерам.