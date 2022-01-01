Головка торцевая глубокая OMBRA, 12-гранная, 1/2" DR, 19 мм, 112219

Применяется при работе с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных и удлиненных деталях. Удобнее шестигранного профиля в плане позиционирования на крепеже, но не способный, в силу наличия большего количества концентраторов напряжений, передавать сопоставимые нагрузки.