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Головка торцевая глубокая OMBRA, 12-гранная, 1/2" DR, 19 мм, 112219
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Торцевые головки
    Головка торцевая глубокая OMBRA, 12-гранная, 1/2" DR, 19 мм, 112219
    Арт. ombratools_2466
    Головка торцевая глубокая OMBRA, 12-гранная, 1/2" DR, 19 мм, 112219

      Головка торцевая глубокая OMBRA, 12-гранная, 1/2" DR, 19 мм, 112219

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2466

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Форма наконечника
      		внутренний двенадцатигранник
      Ударная
      		Нет
      Глубокая
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Применяется при работе с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных и удлиненных деталях. Удобнее шестигранного профиля в плане позиционирования на крепеже, но не способный, в силу наличия большего количества концентраторов напряжений, передавать сопоставимые нагрузки.