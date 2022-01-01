Головка торцевая глубокая OMBRA, 12-гранная, 1/2" DR, 30 мм, 112230
Арт. ombratools_2471
Характеристики
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Производитель
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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Форма наконечника
|внутренний двенадцатигранник
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Ударная
|Нет
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Глубокая
|Да
Профиль, более универсальный, позволяющий работать с шести-, двенадцати- и четырехгранным профилями. Применяется при работе с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных и удлиненных деталях. Удобнее шестигранного профиля в плане позиционирования на крепеже, но не способный, в силу наличия большего количества концентраторов напряжений, передавать сопоставимые нагрузки.