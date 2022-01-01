Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Головка торцевая Jonnesway, 1/2" DR 12-гр., 12 мм, S04H4912
Найти аналог
Торцевые головки
    Головка торцевая Jonnesway, 1/2" DR 12-гр., 12 мм, S04H4912
    Арт. jonnesway_5469
    Головка торцевая Jonnesway, 1/2" DR 12-гр., 12 мм, S04H4912

      Головка торцевая Jonnesway, 1/2" DR 12-гр., 12 мм, S04H4912

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5469

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Форма наконечника
      		внутренний двенадцатигранник
      Материал головки
      		хромованадиевая сталь
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка. Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению. Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями. Двенадцатигранные головки удобнее в применении по сравнению с 6-гранным, так профиль предоставляет большую свободу для позиционирования головки на крепеже. Однако, он обладает меньшим по площади пятном контакта и воздействие на крепеж, особенно с высокой нагрузкой, может повредить грани крепежной детали, что в сочетании с большим количеством концентраторов напряжения несколько ограничивает применяемые максимально допустимые нагрузки, опять же, по сравнению с 6-гранными головками.