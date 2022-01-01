Головка торцевая Jonnesway, 1/2" DR, 12-гр., 13 мм, S04H4913

Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка. Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению. Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями. Двенадцатигранные головки удобнее в применении по сравнению с 6-гранным, так профиль предоставляет большую свободу для позиционирования головки на крепеже. Однако, он обладает меньшим по площади пятном контакта и воздействие на крепеж, особенно с высокой нагрузкой, может повредить грани крепежной детали, что в сочетании с большим количеством концентраторов напряжения несколько ограничивает применяемые максимально допустимые нагрузки, опять же, по сравнению с 6-гранными головками.