Головка торцевая Jonnesway, 1/2" DR, 15 мм, S04H4115

Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка. Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению. Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями. Шестигранный рабочий профиль считается наилучшим с точки зрения приложения максимальных рабочих нагрузок, передаваемых крепежной детали. Система инструмента с присоединительным квадратом является сегодня самой универсальной, покрывая самый большой диапазон размеров от 8 до 36 мм. За её рамками находятся лишь несколько самых мелких размеров и размеры крепежа, применяемые в крупногабаритных конструкциях. Данная система самая богатая по количеству разнообразных насадок, вариантов переходников и приводов и поэтому инструмент с присоединительным квадратом является основой, на которой строится вся система сборного слесарно-монтажного инструмента предприятия. Торцевые головки позволяют прилагать рабочие нагрузки, которые только в состоянии выдержать резьбовые соединения.