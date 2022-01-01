Головка торцевая Jonnesway, 1/4" DR, 12 мм, S04H2112

Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка. Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению. Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями. Шестигранный рабочий профиль считается наилучшим с точки зрения приложения максимальных рабочих нагрузок, передаваемых крепежной детали. Система инструмента с присоединительным квадратом 1/4 является основной при работе с внешним рабочим профилем от 4 до 13 мм так как применение этой системы связано, в первую очередь, с обслуживанием изделий точной механики, электроники и бытовой техники, где рабочая зона ограничена и отсутствуют серьезные нагрузки. При производстве работ по обслуживанию автомобильной техники система незаменима для ремонта и установки малых агрегатов и навесного оборудования двигателей благодаря небольшим размерам.