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Головка торцевая Jonnesway, 3/4" DR, 12-гранная, 36 мм, S04H6336
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Торцевые головки
    Головка торцевая Jonnesway, 3/4" DR, 12-гранная, 36 мм, S04H6336
    Арт. jonnesway_6103
    Головка торцевая Jonnesway, 3/4" DR, 12-гранная, 36 мм, S04H6336

      Головка торцевая Jonnesway, 3/4" DR, 12-гранная, 36 мм, S04H6336

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6103

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер посадки
      		3/4 дюйма
      Материал головки
      		хромованадиевая сталь
      Ударная
      		Нет
      Глубокая
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Система инструмента с присоединительным квадратом 3/4’’DR применяется, прежде всего, при обслуживании тяжелой транспортной, строительной и сельскохозяйственной техники, то есть там, где размеры резьбовых деталей велики, а нагрузки порой экстремальны. В отличие от системы 1/2’’DR, эта система не может предложить большого разнообразия насадок, приводов и переходников, но при производстве работ с крепежом, размерами более 30 мм система 3/4’DR  часто незаменима. Двенадцатигранные головки удобнее в применении по сравнению с 6-гранным, так как такой профиль предоставляет большую свободу для позиционирования головки на крепеже, но обладает меньшим по площади пятном контакта, что не так важно для системы 3/4’’DR, так как большие размеры граней крепежа делают их деформацию практически невозможной, а толщина стенок инструмента противостоит возникающим концентрированным напряжениям.