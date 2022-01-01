Головка торцевая Jonnesway, 3/4" DR, 12-гранная, 36 мм, S04H6336
Характеристики
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Производитель
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Размер посадки
|3/4 дюйма
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Материал головки
|хромованадиевая сталь
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Ударная
|Нет
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Глубокая
|Нет
Система инструмента с присоединительным квадратом 3/4’’DR применяется, прежде всего, при обслуживании тяжелой транспортной, строительной и сельскохозяйственной техники, то есть там, где размеры резьбовых деталей велики, а нагрузки порой экстремальны. В отличие от системы 1/2’’DR, эта система не может предложить большого разнообразия насадок, приводов и переходников, но при производстве работ с крепежом, размерами более 30 мм система 3/4’DR часто незаменима. Двенадцатигранные головки удобнее в применении по сравнению с 6-гранным, так как такой профиль предоставляет большую свободу для позиционирования головки на крепеже, но обладает меньшим по площади пятном контакта, что не так важно для системы 3/4’’DR, так как большие размеры граней крепежа делают их деформацию практически невозможной, а толщина стенок инструмента противостоит возникающим концентрированным напряжениям.