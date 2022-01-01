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Головка торцевая Jonnesway, 3/4" DR, 41 мм, S04H6141
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Торцевые головки
    Головка торцевая Jonnesway, 3/4" DR, 41 мм, S04H6141
    Арт. jonnesway_5517
    Головка торцевая Jonnesway, 3/4" DR, 41 мм, S04H6141

      Головка торцевая Jonnesway, 3/4" DR, 41 мм, S04H6141

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5517

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер посадки
      		3/4 дюйма
      Форма наконечника
      		внутренний шестигранник
      Материал головки
      		хромованадиевая сталь
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Система инструмента с присоединительным квадратом применяется, прежде всего, при обслуживании тяжелой транспортной, строительной и сельскохозяйственной техники, то есть там, где размеры резьбовых деталей велики, а нагрузки порой экстремальны. В отличие от системы 1/2 DR, эта система не может предложить большого разнообразия насадок, приводов и переходников, но при производстве работ с крепежом, размерами более 30 мм система 3/4"DR часто незаменима.Торцевая головка выполнена из хромованадиевой стали, накатка из-за невозможности кистевого воздействия на крепеж больших размеров отсутствует. Полуматовое хромоникелевое покрытие надежно защищает от коррозии и механических повреждений.