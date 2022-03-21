Ударная торцевая головка Jonnesway S03A4117 (1/2", 17 мм)
Арт. Х1302710133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер головки, мм
|17
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Торцевые головки 1/2" DR являются основой построения системы организации инструментария, используемого с механизированным инструментом. Возможность использования этих насадок со статическими инструментами (пневматические трещоточные рукоятки) и с ударными гайковертами больших рабочих диапазонов, неординарная износостойкость, широкая линейка размеров рабочих профилей делают их незаменимыми при проведении ремонтных и регламентных работ по обслуживанию осложненных резьбовых соединений, при массовом и серийном производствах.
Преимущества
- Высокая прочность
- Ударная