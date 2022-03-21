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Ударная торцевая головка Jonnesway S03A4117 (1/2", 17 мм)
5.0
2
355 ₽
Ударные головки
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03A4117 (1/2", 17 мм)
    Арт. Х1302710133
    5.0
    2
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03A4117 (1/2", 17 мм)

      Ударная торцевая головка Jonnesway S03A4117 (1/2", 17 мм)

      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		17
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевые головки 1/2" DR являются основой построения системы организации инструментария, используемого с механизированным инструментом. Возможность использования этих насадок со статическими инструментами (пневматические трещоточные рукоятки) и с ударными гайковертами больших рабочих диапазонов, неординарная износостойкость, широкая линейка размеров рабочих профилей делают их незаменимыми при проведении ремонтных и регламентных работ по обслуживанию осложненных резьбовых соединений, при массовом и серийном производствах. 

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Ударная 