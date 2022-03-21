Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6136 (3/4", 36 мм)

Преимущества

Исключительная устойчивость к значительным динамическим нагрузкам

Хромомолибденовая сталь обеспечивает отличную износостойкость

Замечательно подходит для ведения работ с механическим приводом ударного действия, с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями

Торцевая ударная головка 3/4"DR, (36 мм) Jonnesway S03A6136 используется для осуществления слесарно-монтажных работ. Крайне устойчива к значительным динамическим нагрузкам. Фосфатное покрытие защищает от коррозии. Хромомолибденовая сталь обеспечивает исключительную износостойкость. Диаметр крепежа - 36 мм.