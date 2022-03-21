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Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6136 (3/4", 36 мм)
5.0
2
1 280 ₽
Ударные головки
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6136 (3/4", 36 мм)
    Арт. Х1302710158
    5.0
    2
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6136 (3/4", 36 мм)
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6136 (3/4", 36 мм)
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6136 (3/4", 36 мм)
      Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6136 (3/4", 36 мм)
      Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6136 (3/4", 36 мм)
      Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6136 (3/4", 36 мм)

      Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6136 (3/4", 36 мм)

      1 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710158
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		36
      Размер посадки
      		3/4 дюйма
      Все характеристики
      1 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая ударная головка  3/4"DR, (36 мм) Jonnesway S03A6136 используется для осуществления слесарно-монтажных работ. Крайне устойчива к значительным динамическим нагрузкам. Фосфатное покрытие защищает от коррозии. Хромомолибденовая сталь обеспечивает исключительную износостойкость. Диаметр крепежа - 36 мм.

        Преимущества

        • Исключительная устойчивость к значительным динамическим нагрузкам
        • Хромомолибденовая сталь обеспечивает отличную износостойкость
        • Замечательно подходит для ведения работ с механическим приводом ударного действия, с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями