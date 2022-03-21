Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6136 (3/4", 36 мм)
Арт. Х1302710158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер головки, мм
|36
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Размер посадки
|3/4 дюйма
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- Торцевая ударная головка 3/4"DR, (36 мм) Jonnesway S03A6136 используется для осуществления слесарно-монтажных работ. Крайне устойчива к значительным динамическим нагрузкам. Фосфатное покрытие защищает от коррозии. Хромомолибденовая сталь обеспечивает исключительную износостойкость. Диаметр крепежа - 36 мм.
Преимущества
- Исключительная устойчивость к значительным динамическим нагрузкам
- Хромомолибденовая сталь обеспечивает отличную износостойкость
- Замечательно подходит для ведения работ с механическим приводом ударного действия, с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями