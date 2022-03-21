Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6138 (3/4", 38 мм)
5.0
2
Найти аналог
Ударные головки
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6138 (3/4", 38 мм)
    Арт. Х1302710265
    5.0
    2
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6138 (3/4", 38 мм)
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6138 (3/4", 38 мм)
    Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6138 (3/4", 38 мм)
      Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6138 (3/4", 38 мм)
      Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6138 (3/4", 38 мм)
      Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6138 (3/4", 38 мм)

      Ударная торцевая головка Jonnesway S03A6138 (3/4", 38 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302710265
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		38
      Размер посадки
      		3/4 дюйма
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Головка торцевая ударная Jonnesway S03A6138 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Имеет шестигранный профиль и предназначена для закручивания или откручивания гаек и болтов, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.

        Преимущества

        • Специальная технология изготовления и особый сорт стали делают изделие долговечным и износостойким
        • Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах