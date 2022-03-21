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Торцевая головка Jonnesway S04H2106 (1/4", 6 мм)
5.0
2
125 ₽
Торцевые головки
    Торцевая головка Jonnesway S04H2106 (1/4", 6 мм)
    Арт. Х1302710188
    5.0
    2
    Торцевая головка Jonnesway S04H2106 (1/4", 6 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H2106 (1/4", 6 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H2106 (1/4", 6 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H2106 (1/4", 6 мм)

      Торцевая головка Jonnesway S04H2106 (1/4", 6 мм)

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710188
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		6
      Размер посадки
      		1/4 дюйма
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка S04H2106 Jonnesway применяется с гайковертами, а также различным ручным инструментом. Оснастка применяется для откручивания различного крепежа, который применяется в широком спектре слесарных, механических, монтажных и других работ. С помощью головки появляется возможность работы с креплением, расположенным в углубленном месте, где работа с обычным инструментом затруднительна.

        Преимущества

        • Торцевая головка обеспечивает максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживает ударные нагрузки
        • Еще одной отличительной особенностью приспособления является работа с крепежом, находящимся под высоким давлением