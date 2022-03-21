Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Торцевая головка Jonnesway S04H2110 (1/4", 10 мм)
5.0
2
140 ₽
Торцевые головки
    Торцевая головка Jonnesway S04H2110 (1/4", 10 мм)
    Арт. Х1302710191
    5.0
    2
    Торцевая головка Jonnesway S04H2110 (1/4", 10 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H2110 (1/4", 10 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H2110 (1/4", 10 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H2110 (1/4", 10 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H2110 (1/4", 10 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H2110 (1/4", 10 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H2110 (1/4", 10 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H2110 (1/4", 10 мм)

      Торцевая головка Jonnesway S04H2110 (1/4", 10 мм)

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710191
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		10
      Размер посадки
      		1/4 дюйма
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (16x16 мм, оксидированный) SIT
      185 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (16x16 мм, оксидированный) SIT
      Торцевая головка Jonnesway S04H2108 (1/4", 8 мм)
      125 ₽
      5.0
      Торцевая головка Jonnesway S04H2108 (1/4", 8 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H2113 (1/4", 13 мм)
      160 ₽
      5.0
      Торцевая головка Jonnesway S04H2113 (1/4", 13 мм)
      Трещотка Stayer PROFI 27786-1/2
      1 320 ₽
      4.5
      Трещотка Stayer PROFI 27786-1/2
      Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")
      590 ₽
      4.0
      Шарнирный вороток Berger BG2025 (CrV, 150 мм, 1/4")
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Вороток Т-образный 1/4"DR, 120 мм Ombra 261406
      195 ₽
      Вороток Т-образный 1/4"DR, 120 мм Ombra 261406
      Адаптер Практика 776-690 квадрат 1/4
      150 ₽
      Адаптер Практика 776-690 квадрат 1/4
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      235 ₽
      5.0
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      219 ₽
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      Трещотка Stayer PROFI 27786-1/4
      1 000 ₽
      5.0
      Трещотка Stayer PROFI 27786-1/4
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка S04H2110 Jonnesway применяется с гайковертами. Оснастка применяется для откручивания различного крепежа, который применяется в широком спектре слесарных, механических, монтажных и других работ. С помощью головки, появляется возможность работы с креплением, расположенным в углубленном месте, где работа с обычным инструментом затруднительна.

        Преимущества

        • Торцевая головка обеспечивает максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживает ударные нагрузки
        • Еще одной отличительной особенностью приспособления является работа с крепежом, находящимся под высоким давлением