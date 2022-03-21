Торцевая головка Jonnesway S04H4115 (1/2", 15 мм)

Преимущества

Торцевая головка обеспечивает максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживает ударные нагрузки

Еще одной отличительной особенностью приспособления является работа с крепежом, находящимся под высоким давлением

Торцевая головка S04H4115 Jonnesway применяется с гайковертами, а также различным ручным инструментом. Оснастка применяется для откручивания различного крепежа, который применяется в широком спектре слесарных, механических, монтажных и других работ. С помощью головки появляется возможность работы с креплением, расположенным в углубленном месте, где работа с обычным инструментом затруднительна.