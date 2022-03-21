Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Торцевая головка Jonnesway S04H4122 (1/2", 22 мм)
5.0
2
320 ₽
Торцевые головки
    Торцевая головка Jonnesway S04H4122 (1/2", 22 мм)
    Арт. Х1302710123
    5.0
    2
    Торцевая головка Jonnesway S04H4122 (1/2", 22 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4122 (1/2", 22 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4122 (1/2", 22 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4122 (1/2", 22 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4122 (1/2", 22 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4122 (1/2", 22 мм)

      Торцевая головка Jonnesway S04H4122 (1/2", 22 мм)

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710123
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		22
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Глубокая торцевая головка Ombra 112119 (1/2" DR, 19 мм)
      335 ₽
      5.0
      Глубокая торцевая головка Ombra 112119 (1/2" DR, 19 мм)
      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41125 (1/2", 125 мм)
      530 ₽
      5.0
      Шарообразный удлинитель Jonnesway S21H41125 (1/2", 125 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)
      435 ₽
      5.0
      Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
      790 ₽
      5.0
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      760 ₽
      5.0
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Головка торцевая глубокая Ombra 112117 1/2"DR, 17 мм
      320 ₽
      Головка торцевая глубокая Ombra 112117 1/2"DR, 17 мм
      Трещотка Jonnesway R2904
      2 150 ₽
      5.0
      Трещотка Jonnesway R2904
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      235 ₽
      5.0
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      Трещотка Gross 14082
      1 920 ₽
      5.0
      Трещотка Gross 14082
      Ключ гаечный комбинированный оксидированный Sitomo (8x8 мм) SIT
      115 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный оксидированный Sitomo (8x8 мм) SIT
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (6x6 мм, оксидированный) SIT
      110 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (6x6 мм, оксидированный) SIT
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка S04H4122 Jonnesway применяется с гайковертами, а также различным ручным инструментом. Оснастка применяется для откручивания различного крепежа, который применяется в широком спектре слесарных, механических, монтажных и других работ. С помощью головки появляется возможность работы с креплением, расположенным в углубленном месте, где работа с обычным инструментом затруднительна.

        Преимущества

        • Торцевая головка обеспечивает максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживает ударные нагрузки
        • Еще одной отличительной особенностью приспособления является работа с крепежом, находящимся под высоким давлением