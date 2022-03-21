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Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)
5.0
2
435 ₽
Торцевые головки
    Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)
    Арт. Х1302710124
    5.0
    2
    Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)

      Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)

      435 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		24
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      435 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка Jonnesway 1/2"DR, (24 мм) S04H4124 применяется для откручивания болтов и гаек. Диапазон использования велик - автомастерские, слесарные мастерские, строительство, домашние условия и пр. Твердость и износостойкость соответствует международным стандартам. Хромованадиевая сталь существенно увеличивает срок эксплуатации и позволяет использовать инструмент в высоконагруженных работах. Диаметр крепежа - 24 мм.

        Преимущества

        • Твёрдость и износостойкость в соответствии с международным стандартом
        • Полуматовое покрытие