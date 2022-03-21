Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)
Арт. Х1302710124
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Размер головки, мм
|24
|
Размер посадки
|1/2 дюйма
С этим товаром смотрят
- Торцевая головка Jonnesway 1/2"DR, (24 мм) S04H4124 применяется для откручивания болтов и гаек. Диапазон использования велик - автомастерские, слесарные мастерские, строительство, домашние условия и пр. Твердость и износостойкость соответствует международным стандартам. Хромованадиевая сталь существенно увеличивает срок эксплуатации и позволяет использовать инструмент в высоконагруженных работах. Диаметр крепежа - 24 мм.
Преимущества
- Твёрдость и износостойкость в соответствии с международным стандартом
- Полуматовое покрытие