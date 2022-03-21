Торцевая головка Jonnesway S04H4124 (1/2", 24 мм)

Преимущества

Твёрдость и износостойкость в соответствии с международным стандартом

Полуматовое покрытие

Торцевая головка Jonnesway 1/2"DR, (24 мм) S04H4124 применяется для откручивания болтов и гаек. Диапазон использования велик - автомастерские, слесарные мастерские, строительство, домашние условия и пр. Твердость и износостойкость соответствует международным стандартам. Хромованадиевая сталь существенно увеличивает срок эксплуатации и позволяет использовать инструмент в высоконагруженных работах. Диаметр крепежа - 24 мм.