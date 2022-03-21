Торцевая головка Jonnesway S04H4132 (1/2", 32 мм)

Преимущества

Специальная хромованадиевая сталь обеспечивает длительный срок эксплуатации инструмента и возможность выдерживать высоконагруженную работу

Твёрдость и износостойкость полностью соответствует международным стандартам

Диаметр крепежа - 32 мм

Торцевая головка Jonnesway 1/2"DR, 32 мм S04H4132 применяется для закручивания болтов и гаек. Используется как в автомастерских, слесарных мастерских, строительстве, так и в домашних условиях.