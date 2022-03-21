Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Торцевая головка Jonnesway S04H4132 (1/2", 32 мм)
5.0
2
550 ₽
Торцевые головки
    Торцевая головка Jonnesway S04H4132 (1/2", 32 мм)
    Арт. Х1302710111
    5.0
    2
    Торцевая головка Jonnesway S04H4132 (1/2", 32 мм)

      Торцевая головка Jonnesway S04H4132 (1/2", 32 мм)

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		32
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
      1 125 ₽
      5.0
      Электроды УОНИИ 13/55 3мм (ЭСАБ-СВЭЛ) 4.5кг
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
      790 ₽
      5.0
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2"DR, 300мм S23H41300
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      760 ₽
      5.0
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      Герметик Момент силикон универсальный (прозрачный) 85мл 606037
      480 ₽
      Герметик Момент силикон универсальный (прозрачный) 85мл 606037
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Хомут червячный 12-22/9 W1
      18 ₽
      Хомут червячный 12-22/9 W1
      Пилки для лобзика DeWalt DT2166-QZ, 100 мм, 5 шт.
      520 ₽
      Пилки для лобзика DeWalt DT2166-QZ, 100 мм, 5 шт.
      Пилки для лобзика DeWalt DT2050-QZ, HCS, 5 шт.
      Нет в наличии
      Пилки для лобзика DeWalt DT2050-QZ, HCS, 5 шт.
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка Jonnesway 1/2"DR, 32 мм S04H4132 применяется для закручивания болтов и гаек. Используется как в автомастерских, слесарных мастерских, строительстве, так и в домашних условиях.

        Преимущества

        • Специальная хромованадиевая сталь обеспечивает длительный срок эксплуатации инструмента и возможность выдерживать высоконагруженную работу
        • Твёрдость и износостойкость полностью соответствует международным стандартам
        • Диаметр крепежа - 32 мм