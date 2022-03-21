Торцевая головка Jonnesway S04H4132 (1/2", 32 мм)
Арт. Х1302710111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер головки, мм
|32
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Торцевая головка Jonnesway 1/2"DR, 32 мм S04H4132 применяется для закручивания болтов и гаек. Используется как в автомастерских, слесарных мастерских, строительстве, так и в домашних условиях.
Преимущества
- Специальная хромованадиевая сталь обеспечивает длительный срок эксплуатации инструмента и возможность выдерживать высоконагруженную работу
- Твёрдость и износостойкость полностью соответствует международным стандартам
- Диаметр крепежа - 32 мм