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Торцевая головка Jonnesway S04H4136 (1/2", 36 мм)
5.0
2
1 060 ₽
Торцевые головки
    Торцевая головка Jonnesway S04H4136 (1/2", 36 мм)
    Арт. Х1302710223
    5.0
    2
    Торцевая головка Jonnesway S04H4136 (1/2", 36 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4136 (1/2", 36 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4136 (1/2", 36 мм)
    Торцевая головка Jonnesway S04H4136 (1/2", 36 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4136 (1/2", 36 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4136 (1/2", 36 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4136 (1/2", 36 мм)
      Торцевая головка Jonnesway S04H4136 (1/2", 36 мм)

      Торцевая головка Jonnesway S04H4136 (1/2", 36 мм)

      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710223
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		36
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка Jonnesway S04H4136 предназначена для начального откручивания шестигранных крепежных изделий. Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки, поэтому его широко используют на производстве и в автосервисах.

        Преимущества

        • Устойчивость к коррозии
        • Головка изготовлена из хромованадиевой стали высокого качества с полуматовым покрытием, что делает ее устойчивой к коррозии и износу