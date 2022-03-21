Торцевая головка Jonnesway S04H4136 (1/2", 36 мм)

Преимущества

Устойчивость к коррозии

Головка изготовлена из хромованадиевой стали высокого качества с полуматовым покрытием, что делает ее устойчивой к коррозии и износу

Торцевая головка Jonnesway S04H4136 предназначена для начального откручивания шестигранных крепежных изделий. Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки, поэтому его широко используют на производстве и в автосервисах.