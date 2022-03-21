Свечная торцевая головка Jonnesway S17H4116 (1/2", 16 мм)

Преимущества

Свечная торцевая головка изготовлена из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3120

Уменьшенная толщина стеноки исключает применение такой головоки со стандартными для торцевых головок нагрузками

Специальная торцевая головка, применяемая при производстве работ по обслуживанию свечей зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Отличием от стандартных головок является более тонкая стенка изделия, возможность применения дополнительного привода и магнитное или резинополимерное устройство фиксации свечи зажигания.