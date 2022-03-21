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Свечная торцевая головка Jonnesway S17H4116 (1/2", 16 мм)
5.0
2
230 ₽
Головки торцевые удлиненные
    Свечная торцевая головка Jonnesway S17H4116 (1/2", 16 мм)
    Арт. Х130271072
    5.0
    2
    Свечная торцевая головка Jonnesway S17H4116 (1/2", 16 мм)

      Свечная торцевая головка Jonnesway S17H4116 (1/2", 16 мм)

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130271072
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		16
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Специальная торцевая головка, применяемая при производстве работ по обслуживанию свечей зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Отличием от стандартных головок является более тонкая стенка изделия, возможность применения дополнительного привода и магнитное или резинополимерное устройство фиксации свечи зажигания.

        Преимущества

        • Свечная торцевая головка изготовлена из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3120
        • Уменьшенная толщина стеноки исключает применение такой головоки со стандартными для торцевых головок нагрузками