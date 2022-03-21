Свечная торцевая головка Jonnesway S17H4116 (1/2", 16 мм)
Арт. Х130271072
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер головки, мм
|16
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Специальная торцевая головка, применяемая при производстве работ по обслуживанию свечей зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Отличием от стандартных головок является более тонкая стенка изделия, возможность применения дополнительного привода и магнитное или резинополимерное устройство фиксации свечи зажигания.
Преимущества
- Свечная торцевая головка изготовлена из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3120
- Уменьшенная толщина стеноки исключает применение такой головоки со стандартными для торцевых головок нагрузками