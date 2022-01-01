Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 12 мм, KT 700326

Преимущества

Благодаря вытянутой конструкции отлично подойдет для обработки нарезных соединений в малодоступных местах

Материал изделия – надежная высокосортная CrV сталь

Подобные головки очень популярны в автосервисах, на производствах, в слесарных и монтажных мастерских.