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Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 12 мм, KT 700326
70 ₽
Торцевые головки
    Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 12 мм, KT 700326
    Арт. Ю00000031218
    Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 12 мм, KT 700326

      Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 12 мм, KT 700326

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000031218

      Характеристики

      Производитель
      		Kraft
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Размер головки, мм
      		12
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подобные головки очень популярны в автосервисах, на производствах, в слесарных и монтажных мастерских.

        Преимущества

        • Благодаря вытянутой конструкции отлично подойдет для обработки нарезных соединений в малодоступных местах
        • Материал изделия – надежная высокосортная CrV сталь