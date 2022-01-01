Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 22 мм, KT 700336
100 ₽
Торцевые головки
    Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 22 мм, KT 700336
    Арт. Ю00000031224
    Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 22 мм, KT 700336

      Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 22 мм, KT 700336

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000031224

      Характеристики

      Производитель
      		Kraft
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Размер головки, мм
      		22
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
      990 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15422 (8 предметов, 6-19 мм, зеркальная полировка)
      Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14105, 82 штуки
      7 560 ₽
      4.8
      Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14105, 82 штуки
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (17x19 мм) SIT
      150 ₽
      5.0
      Ключ гаечный (рожковый) двусторонний оксидированный Sitomo (17x19 мм) SIT
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (10x10 мм, оксидированный) SIT
      135 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (10x10 мм, оксидированный) SIT
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подобные головки очень популярны в автосервисах, на производствах, в слесарных и монтажных мастерских.

        Преимущества

        • Благодаря вытянутой конструкции отлично подойдет для обработки нарезных соединений в малодоступных местах
        • Материал изделия – надежная высокосортная CrV сталь