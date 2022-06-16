Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Торцевая головка Kraft KT 700646 (1/4" Dr, 8 мм)
5.0
2
40 ₽
Торцевые головки
    Торцевая головка Kraft KT 700646 (1/4" Dr, 8 мм)
    Арт. Ю00000031211
    5.0
    2
    Торцевая головка Kraft KT 700646 (1/4" Dr, 8 мм)

      Торцевая головка Kraft KT 700646 (1/4" Dr, 8 мм)

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000031211
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraft
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Размер головки, мм
      		8
      Размер посадки
      		1/4 дюйма
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Торцевая головка Ombra 114010 (1/4" DR, 10 мм)
      75 ₽
      80 ₽
      5.0
      Торцевая головка Ombra 114010 (1/4" DR, 10 мм)
      • -5 ₽
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12244 (шлиц Ph1, длина стержня 100 мм)
      90 ₽
      5.0
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12244 (шлиц Ph1, длина стержня 100 мм)
      Торцевая головка KRAFT KT 700659, 1/4", 12 мм.
      80 ₽
      Торцевая головка KRAFT KT 700659, 1/4", 12 мм.
      Набор бит Cutop Profi 83-339, PH2х70 мм, 2 шт.
      230 ₽
      Набор бит Cutop Profi 83-339, PH2х70 мм, 2 шт.
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
      Нет в наличии
      4.5
      Отвертка Matrix Anti-Slip 12210, SL4x100 мм
      Смотреть
      Переходник для шуруповёртов Jonnesway D150ADP14 (1/4", 50 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Переходник для шуруповёртов Jonnesway D150ADP14 (1/4", 50 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка торцевая Kraft предназначена для проведения слесарно-монтажных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Хром-ванадиевая сталь 50BV30
        • Специальное трехслойное покрытие и многократная полировка создают эффект «серебра»
        • Компенсатор напряжения
        • Фирменное тиснение, обеспечивающее идентификацию на протяжении всего срока службы