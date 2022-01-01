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Головка торцевая свечная c магнитным держателем Jonnesway, 1/2" DR, 16 мм, S17M4116
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Торцевые головки
    Головка торцевая свечная c магнитным держателем Jonnesway, 1/2" DR, 16 мм, S17M4116
    Арт. jonnesway_5652
    Головка торцевая свечная c магнитным держателем Jonnesway, 1/2" DR, 16 мм, S17M4116

      Головка торцевая свечная c магнитным держателем Jonnesway, 1/2" DR, 16 мм, S17M4116

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5652

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Ударная
      		Нет
      Глубокая
      		Нет
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Специальная торцевая головка, применяемая при производстве работ по обслуживанию свечей зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Отличием от стандартных головок является более тонкая стенка изделия, возможность применения дополнительного привода и магнитное или резинополимерное устройство фиксации свечи зажигания.