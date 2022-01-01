Головка торцевая свечная c магнитным держателем Jonnesway, 1/2" DR, 16 мм, S17M4116

Специальная торцевая головка, применяемая при производстве работ по обслуживанию свечей зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Отличием от стандартных головок является более тонкая стенка изделия, возможность применения дополнительного привода и магнитное или резинополимерное устройство фиксации свечи зажигания.