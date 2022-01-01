Головка торцевая свечная Jonnesway, 1/2" DR, 16 мм, S17H4116
Арт. jonnesway_5650
Характеристики
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Производитель
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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Ударная
|Нет
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Глубокая
|Нет
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Количество предметов, шт
|1
Специальная торцевая головка, применяемая при производстве работ по обслуживанию свечей зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Отличием от стандартных головок является более тонкая стенка изделия, возможность применения дополнительного привода и магнитное или резинополимерное устройство фиксации свечи зажигания.