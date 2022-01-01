Головка торцевая свечная OMBRA, 1/2" DR, 16 мм, 112116A
Арт. ombratools_2494
Характеристики
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Производитель
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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Материал головки
|хромованадиевая сталь
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Ударная
|Нет
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Глубокая
|Да
Специальная торцевая головка, применяемая при производстве работ по обслуживанию свечей зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Отличием от стандартных головок являются более тонкие стенки изделий, возможность применения дополнительного привода и устройство фиксации свечи зажигания. Изделия изготовлены из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3120, ТУ 3926-001-05797687-2006, использовано зеркально отполированное хромоникелевое покрытие. Уменьшенная толщина стенок исключает применение этих головок со стандартными для торцевых головок нагрузками.