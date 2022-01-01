Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Головка торцевая свечная OMBRA, 1/2" DR, 16 мм, 112116A
Найти аналог
Торцевые головки
    Головка торцевая свечная OMBRA, 1/2" DR, 16 мм, 112116A
    Арт. ombratools_2494
    Головка торцевая свечная OMBRA, 1/2" DR, 16 мм, 112116A

      Головка торцевая свечная OMBRA, 1/2" DR, 16 мм, 112116A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2494

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Материал головки
      		хромованадиевая сталь
      Ударная
      		Нет
      Глубокая
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Специальная торцевая головка, применяемая при производстве работ по обслуживанию свечей зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Отличием от стандартных головок являются более тонкие стенки изделий, возможность применения дополнительного привода и устройство фиксации свечи зажигания. Изделия изготовлены из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3120, ТУ 3926-001-05797687-2006, использовано зеркально отполированное хромоникелевое покрытие. Уменьшенная толщина стенок исключает применение этих головок со стандартными для торцевых головок нагрузками.