Головка торцевая свечная OMBRA, 1/2" DR, 16 мм, 112116A

Специальная торцевая головка, применяемая при производстве работ по обслуживанию свечей зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Отличием от стандартных головок являются более тонкие стенки изделий, возможность применения дополнительного привода и устройство фиксации свечи зажигания. Изделия изготовлены из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3120, ТУ 3926-001-05797687-2006, использовано зеркально отполированное хромоникелевое покрытие. Уменьшенная толщина стенок исключает применение этих головок со стандартными для торцевых головок нагрузками.