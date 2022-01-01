Головка торцевая ударная Jonnesway, 1" DR, 46 мм, S03A8146

Торцевые насадки для механизированного инструмента по основной области применения практически не отличаются от тех, которые используются с ручным инструментом. Так же, как и в системах сборного слесарно-монтажного инструмента, насадки для механизированного инструмента привязаны к системам по размерам приводов, разделены на предметы для обслуживания внутренних и внешних рабочих профилей. Основные отличия кроются в материалах и технологиях, применяемых при производстве ударных насадок. Главное требование устойчивость к постоянным динамическим нагрузкам, которая достигается применением специальной стали. Её основным легирующим элементом является молибден, придающий материалу свойства, обеспечивающие компромисс между твердостью и прочностью. Защитное покрытие, применяемое при изготовлении фосфатирование, придает инструментам матовый черный цвет. Такое покрытие необходимо для дополнительной защиты изделий от коррозии, улучшения твердости контактных поверхностей и износостойкости.