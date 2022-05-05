Головка торцевая ударная Jonnesway 1/2" 24мм S03A4124
Арт. Х1302710202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер головки, мм
|24
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Головка торцевая ударная Jonnesway S03A4124 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Предназначена для закручивания или откручивания гаек и болтов, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.
Преимущества
- Специальная технология изготовления и особый сорт стали обеспечивают долговечность и износостойкость
- Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах