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Головка торцевая ударная Jonnesway глубокая 1/2"DR, 19мм S04HD4119
5.0
2
465 ₽
Головки торцевые удлиненные
    Головка торцевая ударная Jonnesway глубокая 1/2"DR, 19мм S04HD4119
    Арт. Х1302710239
    5.0
    2
    Головка торцевая ударная Jonnesway глубокая 1/2"DR, 19мм S04HD4119
    Головка торцевая ударная Jonnesway глубокая 1/2"DR, 19мм S04HD4119
    Головка торцевая ударная Jonnesway глубокая 1/2"DR, 19мм S04HD4119
      Головка торцевая ударная Jonnesway глубокая 1/2"DR, 19мм S04HD4119
      Головка торцевая ударная Jonnesway глубокая 1/2"DR, 19мм S04HD4119
      Головка торцевая ударная Jonnesway глубокая 1/2"DR, 19мм S04HD4119

      Головка торцевая ударная Jonnesway глубокая 1/2"DR, 19мм S04HD4119

      465 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710239
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		19
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      465 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка Jonnesway S04HD4119 имеет увеличенную длину и применяется для работы со сложными деталями удлиненной или углубленной формы. Головка изготовлена из хромованадиевой стали высокого качества с полуматовым покрытием, что делает ее устойчивой к коррозии и износу. Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки. Находит широкое применение у профессионалов при ремонтных работах в автомастерских, а также у любителей при обслуживании своего автомобиля и прочей техники.

        Преимущества

        • Шестигранная торцевая головка увеличенной длины
        • Торцевая головка выполнена из хромованадиевой стали, имеет накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие
        • Изделие изготовлено по стандарту DIN 3124, полностью соответствует требованиям ГОСТа 25604-83