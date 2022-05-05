Головка торцевая ударная Jonnesway глубокая 1/2"DR, 19мм S04HD4119

Преимущества

Шестигранная торцевая головка увеличенной длины

Торцевая головка выполнена из хромованадиевой стали, имеет накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие

Изделие изготовлено по стандарту DIN 3124, полностью соответствует требованиям ГОСТа 25604-83

Торцевая головка Jonnesway S04HD4119 имеет увеличенную длину и применяется для работы со сложными деталями удлиненной или углубленной формы. Головка изготовлена из хромованадиевой стали высокого качества с полуматовым покрытием, что делает ее устойчивой к коррозии и износу. Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки. Находит широкое применение у профессионалов при ремонтных работах в автомастерских, а также у любителей при обслуживании своего автомобиля и прочей техники.