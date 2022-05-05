Головка торцевая ударная Jonnesway глубокая 1/2"DR, 19мм S04HD4119
Арт. Х1302710239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер головки, мм
|19
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Торцевая головка Jonnesway S04HD4119 имеет увеличенную длину и применяется для работы со сложными деталями удлиненной или углубленной формы. Головка изготовлена из хромованадиевой стали высокого качества с полуматовым покрытием, что делает ее устойчивой к коррозии и износу. Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки. Находит широкое применение у профессионалов при ремонтных работах в автомастерских, а также у любителей при обслуживании своего автомобиля и прочей техники.
Преимущества
- Шестигранная торцевая головка увеличенной длины
- Торцевая головка выполнена из хромованадиевой стали, имеет накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие
- Изделие изготовлено по стандарту DIN 3124, полностью соответствует требованиям ГОСТа 25604-83