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Головка торцевая ударная Jonnesway ударная удлин. 1/2" 19мм. S03AD4119
5.0
2
560 ₽
Ударные головки
    Головка торцевая ударная Jonnesway ударная удлин. 1/2" 19мм. S03AD4119
    Арт. Х1302710219
    5.0
    2
    Головка торцевая ударная Jonnesway ударная удлин. 1/2" 19мм. S03AD4119
    Головка торцевая ударная Jonnesway ударная удлин. 1/2" 19мм. S03AD4119
      Головка торцевая ударная Jonnesway ударная удлин. 1/2" 19мм. S03AD4119
      Головка торцевая ударная Jonnesway ударная удлин. 1/2" 19мм. S03AD4119

      Головка торцевая ударная Jonnesway ударная удлин. 1/2" 19мм. S03AD4119

      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710219
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		19
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевая головка Jonnesway S03AD4119 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Имеет шестигранный профиль и предназначена для закручивания/откручивания гаек и болтов удлиненной или углубленной формы, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.

        Преимущества

        • Специальная технология изготовления и особый сорт стали обеспечивают долговечность и износостойкость
        • Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах