Головка торцевая ударная Jonnesway ударная удлин. 1/2" 19мм. S03AD4119

Преимущества

Специальная технология изготовления и особый сорт стали обеспечивают долговечность и износостойкость

Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах

Торцевая головка Jonnesway S03AD4119 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Имеет шестигранный профиль и предназначена для закручивания/откручивания гаек и болтов удлиненной или углубленной формы, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.