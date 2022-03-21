Головка торцевая ударная Jonnesway S03AD6136 (3/4", 36 мм)

Преимущества

Фосфатное покрытие защищает от коррозии

Хромомолибденовая сталь обеспечивает отличную износостойкость

Ударная глубокая торцевая головка 3/4"DR (36 мм) Jonnesway S03AD6136 используется для проведения слесарно-монтажных работ. Имеет фосфатное покрытие, что делает ее нетребовательной к условиям работы, хранению и транспортировке. Крайне устойчива к значительным динамическим нагрузкам. Диаметр крепежа составляет 36 мм.