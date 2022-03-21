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Головка торцевая ударная Jonnesway S03AD6136 (3/4", 36 мм)
5.0
2
1 970 ₽
Ударные головки
    Головка торцевая ударная Jonnesway S03AD6136 (3/4", 36 мм)
    Арт. Х1302710186
    5.0
    2
    Головка торцевая ударная Jonnesway S03AD6136 (3/4", 36 мм)

      Головка торцевая ударная Jonnesway S03AD6136 (3/4", 36 мм)

      1 970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710186
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		36
      Размер посадки
      		3/4 дюйма
      Все характеристики
      1 970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная глубокая торцевая головка 3/4"DR (36 мм) Jonnesway S03AD6136 используется для проведения слесарно-монтажных работ. Имеет фосфатное покрытие, что делает ее нетребовательной к условиям работы, хранению и транспортировке. Крайне устойчива к значительным динамическим нагрузкам. Диаметр крепежа составляет 36 мм.

        Преимущества

        • Фосфатное покрытие защищает от коррозии
        • Хромомолибденовая сталь обеспечивает отличную износостойкость