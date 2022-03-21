Головка торцевая ударная Jonnesway S03AD6136 (3/4", 36 мм)
Арт. Х1302710186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер головки, мм
|36
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Размер посадки
|3/4 дюйма
- Ударная глубокая торцевая головка 3/4"DR (36 мм) Jonnesway S03AD6136 используется для проведения слесарно-монтажных работ. Имеет фосфатное покрытие, что делает ее нетребовательной к условиям работы, хранению и транспортировке. Крайне устойчива к значительным динамическим нагрузкам. Диаметр крепежа составляет 36 мм.
Преимущества
- Фосфатное покрытие защищает от коррозии
- Хромомолибденовая сталь обеспечивает отличную износостойкость